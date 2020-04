Presidente do TCE autoriza inspeção nos contratos da Susam

Tensão política cresce e isola governador Wilson Lima

Manaus/AM - A partir do próximo dia 29 até o dia 13 de maio, auditores técnicos do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) estarão realizando inspeção nos contratos firmados pela Secretaria de Saúde do Amazonas (Susam). A medida foi autorizada pelo presidente do TCE, conselheiro Mario de Mello, de acordo com portaria assinada na última segunda-feira (27).

Quatro auditores foram indicados para a realização da inspeção nos contratos atuais e dos exercícios anteriores, se for necessário. O grupo, após encerrar os trabalhos, terá o prazo de cinco dias para apresentar um relatório sobre o que viram nos contratos da Susam.

Antes deste pedido de inspeção, a conselheira Yara Lins, expediu ofício na última sexta-feira (24), pedindo para que a secretária de saúde Simone Papaiz apresentasse documentos que justifiquem os gastos de R$ 30,4 milhões com a pandemia de Covid-19.

