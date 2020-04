Presidente do sindicato dos médicos no Amazonas é internado com Covid-19

MPF X Aleam, a saúde padece de orgulho

Manaus/AM - O presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Amazonas (Simeam), Mário Vianna, confirmou que testou positivo para Covid-19 e que está internado desde o último domingo (26) em hospital da rede Samel. Além dele, sua esposa também testou positivo para a doença.

Vianna contou que seu estado de saúde é regular. O médico é autor do primeiro pedido de impeachment do governador Wilson Lima e do vice Carlos Almeida Filho na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) devido a situação de colapso na saúde do Amazonas.