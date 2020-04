Presidente do Conselho de Secretários de Saúde do AM atesta positivo para Covid-19

Cumplicidade, omissão e mortes pelo coronavírus no Amazonas

O presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Amazonas (Cosems-AM), Januário Neto, usou as redes sociais para informar que seu exame atestou positivo para o Covid-19. Januário, que é enfermeiro sanitarista e atualmente também secretário municipal de Saúde de Tapauá, acredita que pode ter sido infectado durante uma viagem com a família para fora do país.

O representante do Cosems-AM, disse em sua rede social que chegou de uma viagem no fim de abril e ao sentir os sintomas, realizou o exame, recebido nesta quinta-feira (9), mas que já estava em isolamento social, separado da família, que não positivou para o vírus.

Januário afirmou que deve voltar ao enfrentamento da doença assim que sair do período de transmissão, mas que está trabalhando mesmo em quarentena para que sejam realizados financiamentos para os municípios no combate ao coronavírus. Ele alertou sobre o Covid-19, recomendando que as orientações das equipes de saúde e autoridades sanitárias sejam obedecidas, como reforço das condições de higiene e o isolamento social.