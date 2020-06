Presidente da CPI da Saúde pede afastamento do procurador da Suhab

JP, o homem dos respiradores superfaturados, nomeado para a Suhab

Manaus/AM - O presidente da CPI da Saúde, deputado estadual Péricles Rodrigues Nascimento (PSL), afirmou, durante depoimento do ex-secretário executivo da Susam, João Paulo Marques dos Santos, que vai pedir seu afastamento do cargo de procurador da Superintendência de Habitação do Amazonas (Suhab).

A decisão do presidente da CPI aconteceu depois que o João Paulo alegou não se lembrar de vários fatos relacionados à contratação da Fundação Nilton Lins para instalação do hospital para tratamento de covid-19.

O deputado Wilker Barreto (Podemos), acrescentou que as negativas e esquecimentos de João Paulo o colocam como responsável pela assinatura do contrato, pois era o substituto do secretário estadual de Saúde à época.