Prefeitura lança edital para cursos on-line gratuitos em Manaus

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus lançou nesta quinta-feira (9), um edital do projeto “Escritório do Empreendedor Virtual”, para a realização de mais de 116 capacitações, consultorias e atendimentos on-line, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-AM).

Os cursos abordam diversos temas dentro do universo empreendedor, como educação financeira, gestão de pessoas, criatividade, administração e ainda os básicos que ensinam como abrir uma empresa da forma correta.

As inscrições iniciam nesta quinta-feira, 9/4 e os interessados devem baixar o edital disponível no site da Semtepi (https://semtepi.manaus.am.gov.br), preencher o formulário para realizar sua pré-inscrição e escolher quais cursos quer participar. O encerramento das inscrições será divulgado nas redes oficiais de comunicação da Semtepi e do Sebrae.

A efetivação da inscrição de cada candidato se dará mediante o preenchimento da pré-inscrição, cadastro no site do Sebrae e matrícula realizada no curso desejado. O candidato que não atender aos critérios necessários das capacitações, terá sua inscrição automaticamente negada pela plataforma do parceiro.

Para participar do projeto, o candidato deve ser brasileiro, residente em Manaus, com idade mínima de 18 anos. Caso seja estrangeiro, deve estar regularizado e possuir o Cadastro de Pessoa Física (CPF). O interessado também deve estar em dia com todos documentos exigidos pela ação que escolheu no site.

Os participantes também devem estar cientes de que é necessário ter um computador ou celular e uma boa conexão de internet para a realização dos cursos on-line. Não haverá cobrança de taxa de inscrição, matrículas, mensalidades ou certificação.

Além das capacitações, também estão disponíveis no edital consultorias e atendimentos on-line que serão realizados pelo WhatsApp do Escritório do Empreendedor e também pelo Portal do Sebrae. As consultorias em grupo, serão feitas via pré-inscrição e agendamento para datas futuras.