Prefeitura intensifica obras do programa Requalifica nas ruas de Manaus

A Prefeitura de Manaus segue intensificando as obras do programa Requalifica 4, que tem levado cada dia mais infraestrutura de qualidade aos bairros da capital. Uma nova etapa das obras de pavimentação abrange a avenida Doutor Theomário Pinto da Costa, bairro Chapada, zona Centro-Sul, e a rua Jacira Reis, no bairro Dom Pedro, zona Oeste. Ao todo, serão mais de quatro quilômetros de pista totalmente reestruturada.

Após a fresagem total das vias, em que as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) retiraram a camada antiga de pavimento, é realizada a aplicação na nova camada de massa asfáltica que irá garantir ainda mais segurança e trafegabilidade aos condutores.

”Uma trafegabilidade de qualidade foi um dos compromisso assumidos na gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto, e estamos cumprindo. Temos equipes de obras em praticamente todas as área de Manaus. O trabalho continua, mesmo diante da pandemia da Covid-19, com todos os cuidados necessários com os nossos trabalhadores”, informa o engenheiro da Seminf, Edson Júnior.

A programação do Requalifica 4 também abrange os bairros Novo Aleixo, na zona Norte, onde as ruas Amazonas e Walter Vieiralves estão sendo atendidas, somando 1,5 quilômetros de recapeamento. No conjunto Parque das Laranjeiras, na zona Centro-Sul, a rua Goiás começa a ser recapeada. A estrada do Puraquequara, na zona Leste, com 15 quilômetros de malha recuperada, e a rua Ferreira Dias, no bairro Flores, com 4 quilômetros km, continuam com frentes de obras. No bairro Cidade de Deus, a rua Tefé também recebe serviços, totalizando 5 quilômetros de novo asfalto.

Ainda de acordo com o engenheiro Edson Junior, as ruas Thomas Edson, no Lírio do Vale, e 5 de Setembro no bairro Nova Esperança, ambos na zona Oeste, já estão com obras de recapeamentos concluídas.

Para Lívia Rodrigues, servidora pública do estado, e moradora da área, o trabalho na avenida Doutor Theomário Pinto da Costa era necessário. “Moro em um condomínio aqui ao lado, e trafego diariamente pela avenida Theomário Pinto, e sempre notei os serviços de tapa-buracos. Agora com as equipes de obras executando um trabalho mais completo, acredito que vá melhorar consideravelmente a trafegabilidade nesta área. Estou gostando do serviço”, afirma.