Prefeitura instala cabine de sanitização para funcionários do cemitério de Manaus

Amazonas conta seus mortos em meio a uma crise política perigosa

Manaus/AM - Os profissionais que atuam dentro dos cemitérios públicos, de responsabilidade da Prefeitura de Manaus, ganharam mais um reforço nas medidas de proteção individual, principalmente, os que estão à frente dos trabalhos de sepultamentos durante este período de pandemia pelo novo coronavírus. Uma cabine de sanitização foi instalada, no cemitério Nossa Senhora Aparecida, localizado no bairro do Tarumã, zona Oeste, para ajudar na desinfecção dos trabalhadores, antes e depois das atividades laborais.

"A determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto é para oferecermos o máximo de dignidade às famílias e aos trabalhadores. Agora, além dos EPIs, os coveiros ganham a proteção extra da cabine de sanitização", destacou o secretário municipal de Limpeza Urbana, Paulo Farias.

Fruto de uma parceria firmada entre empresas prestadoras de serviços que atuam dentro dos cemitérios, a cabine de sanitização aplica uma mistura química que age na pele e no fardamento dos funcionários, servindo como mais uma camada de proteção aos trabalhadores. “Na cabine, é disponibilizado um produto químico que age na pele por 5 horas. Os funcionários, assim que chegam, passam por essa cabine e vão trabalhar sob a ação do produto. No caso das fardas, o produto químico agirá por 36 horas. Essa cabine estará em todas as bases onde há funcionários e nos cemitérios”, explicou Emerson Oliveira, representante da empresa Mamute.

De acordo com Ulisses Queiroz, proprietário de outra empresa prestadora de serviços dentro do cemitério, a Catur, a cabine de sanitização foi criada para ajudar a proteger os trabalhadores que estão atuando nas operações de frente no sistema de sepultamentos.

“Essa cabine foi criada exclusivamente para o combate à Covid-19. Utilizamos nela uma estrutura com automação, sensores e produto à base de quaternário de amônia, eficaz na proteção contra vírus e bactérias e com bom rendimento diário. É uma forma de ajudar na prevenção dos funcionários. Foi instalado primeiro no maior cemitério da cidade e será implantado também nos demais”, assegurou.

Para os funcionários, a implantação da cabine dá mais tranquilidade para realizar o trabalho no dia a dia dentro do cemitério. “Atitude boa para nós. Já nos deram equipamentos de proteção individual e materiais para mantermos nossa higiene, como água e álcool em gel à disposição, para uso frequente. Esse equipamento vai ajudar, ainda mais, a chegarmos em nossas casas mais tranquilos”, elogiou Janderly Gonçalves, que trabalha no cemitério Nossa Senhora Aparecida.