Prefeitura inicia ciclo de reuniões virtuais com classe artística sobre Lei Aldir Blanc

Manaus/AM - Mais de 60 artistas e agentes culturais participaram das primeiras reuniões virtuais da Prefeitura de Manaus sobre a aplicação da Lei Aldir Blanc, nesta segunda-feira, 27. Durante os três encontros realizados ao longo do dia, representantes da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) debateram e esclareceram dúvidas da comunidade artística das categorias de teatro, dança e música sobre a lei, que tem como objetivo auxiliar trabalhadores e espaços culturais afetados pela pandemia do novo coronavírus.

Ao longo da semana, nos dias 29 e 31, mais seis encontros on-line serão realizados com segmentos artísticos e culturais da capital para discutir a lei. As reuniões virtuais são realizadas por meio da plataforma Zoom, com cada categoria artística, de acordo com o cronograma planejado pela Manauscult e pelo Conselho Municipal de Cultura (Concultura).

Para o ator e diretor Taciano Soares, que participou do encontro da categoria de teatro, a reunião foi uma oportunidade para manifestar as expectativas do segmento. “Acredito que todos os artistas e produtores devem participar ativamente dessas reuniões setoriais, para que possamos compreender o funcionamento da lei e, claro, apresentar as nossas pautas e aquilo que acreditamos ser melhor para o desenvolvimento cultural da cidade”, afirmou.

“É de fundamental importância a participação e colaboração de todos os artistas para que possamos juntos construir este momento. Ao participar das reuniões e darmos sugestões, nós fortalecemos o pensamento do poder público e agregamos valor à classe”, complementou o produtor cultural João Fernandes, que também esteve presente.

Reuniões

Os próximos encontros estão dispostos da seguinte forma: na quarta, 29, acontecem as reuniões com as categorias de audiovisual, das 9h às 10h30; artes visuais, das 11h às 12h30; e espaços culturais, das 14h às 15h30. Já na sexta, 31, o ciclo de diálogos encerra com as categorias de manifestações culturais, de 9h às 10h30; circo e artesanato, de 11h às 12h30; e literatura e outros, de 14h às 15h30.

Os links de acesso para cada reunião estão disponíveis no calendário completo abaixo, e também no portal Viva Manaus (vivamanaus.com). Todos os interessados poderão participar, respeitando o número limite de integrantes suportado pelo sistema.

Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato com a Manauscult pelo e-mail leiemergencial.manauscult@gmail.com ou pelo telefone (92) 98842-7252.

Lei Aldir Blanc

Sancionada pelo presidente da República Jair Messias Bolsonaro, a lei n° 14.017/2020, conhecida como lei Aldir Blanc, prevê auxílio emergencial para trabalhadores e espaços culturais afetados pela pandemia do novo coronavírus. A lei estabelece o repasse de R$ 3 bilhões de verba federal a ser distribuída entre os Estados, Distrito Federal e municípios.

Cronograma de reuniões

29/7 (quarta)

9h às 10h30 – Audiovisual - bit.ly/reuniao-audiovisual

11h às 12h30 – Artes Visuais - bit.ly/reuniao-artes

14h às 15h30 – Espaços Culturais - bit.ly/reuniao-espacosculturais

31/7 (sexta)

9h às 10h30 – Manifestações Culturais (todas aquelas ligadas a expressões do patrimônio imaterial desenvolvidas por grupos, povos e comunidades) - bit.ly/reuniao-manifestacoesculturais

11h às 12h30 – Circo e Artesanato - bit.ly/reuniao-circo

14h às 15h30 – Literatura e outros (segmentos artísticos e culturais com outras identidades) - bit.ly/reuniao-literatura