Prefeitura continua restringindo acesso aos cemitérios de Manaus por causa da pandemia

A violência [por trás das mortes pelo coronavírus] que o Amazonas preferiu ignorar

Manaus/AM - Com a reabertura do comércio, áreas de lazer, entre outros locais, muita gente tem questionado sobre o retorno das visitas nos cemitérios da cidade com a pandemia do novo coronavírus.

A Prefeitura de Manaus informou que, até o momento, os cemitérios públicos seguem com restrição ao acesso em razão das medidas de proteção. Ainda não há uma data para a 'normalidade' das visitas.

Neste domingo os casos de Covid-19 chegou a 102.124 no Amazonas, de acordo com o boletim da FVS. O número de mortes é de 3.283.