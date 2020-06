Prefeitura de Parintins esclarece nome de fábrica de móveis em contrato para testes de Covid-19

CPI enxerga duto por onde escorre dinheiro da saúde no Amazonas

Manaus/AM - No Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas, publicado no dia 19 deste mês, consta o nome da empresa San Rafael Moveis Construções, Comércio em Geral e Turismo Ltda, no CNPJ nº 63.703.383/0001-84, como fornecedora de testes rápidos de coronavírus. O valor do contrato é de R$ 136 mil.

Após a informação de que a Prefeitura de Parintins teria contratado uma fábrica de móveis para o fornecimento de testes de covid-19, o órgão se manifestou na tarde desta segunda-feira (22), sobre o caso.

De acordo com nota enviada pela Prefeitura, trata-se de um erro de digitação, que será corrigido. Confira:

“Nota de esclarecimento

O presidente da Comissão Municipal de Licitação vem de público esclarecer o seguinte: a empresa San Rafael Móveis, Construções, Comércio Em Geral e Turismo Ltda foi contratada para executar os serviços de confecção, montagem e instalação de móveis planejados para o enfrentamento da emergência COVID-19. A empresa R. M. NAVECA – EPP foi contratada para fornecer testes rápidos de detecção da COVID-19, conforme extrato do Termo de Dispensa de Licitação nº 017/2020, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas (DOM), nº 2634, com o código identificador XDFLDE7NB. Durante a publicação do extrato de contrato, que se encontra na mesma página do DOM, foi equivocadamente digitado o nome da San Rafael Móveis, Construções, Comércio Em Geral e Turismo Ltda. Para corrigir o equívoco, a Comissão de Licitação fez a devida correção, que será publicada, por meio de retificação, na edição do dia 23 de junho de 2020 do Diário Oficial dos Municípios do Amazonas.

Adv. Amauri Marinho Farias

Presidente da Comissão Municipal de Licitação”