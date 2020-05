Prefeitura de Manaus entrega clínica para atendimento de síndromes gripais

O lockdown e as lições do juiz Ronnie Frank Stone

Manaus/AM - Sem medir esforços no combate à Covid-19, o prefeito Arthur Virgílio Neto entregou nesta quarta-feira, 6/5, a clínica da família Carmen Nicolau, no bairro Lago Azul, zona Norte da cidade. A nova unidade, que está localizada ao lado do hospital municipal de campanha Gilberto Novaes, será um reforço no combate ao novo coronavírus, e já começa a operar a partir desta quinta-feira, 7.

Em uma inauguração simbólica, o prefeito, que estava acompanhado da presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, enfatizou a importância de estar inaugurando a clínica para ser um mais um suporte ao hospital de campanha municipal. O padre Charles Cunha realizou uma bênção nas dependências da clínica, durante a abertura da unidade, e pediu proteção para todos os profissionais de saúde que trabalharão no local.

“Antes de mais nada, uma saudação a todos os profissionais da saúde. Meu agradecimento eterno a eles. A pandemia parou tudo, mas não nos parou, pois estamos aqui inaugurando uma unidade nova. E também seguimos com o hospital que o povo de Manaus já confia pela qualidade do atendimento. Só vamos parar no final desta luta, que deve ter como vencedor o povo de Manaus”, destacou o prefeito.

Arthur também evidenciou os resultados positivos relacionados ao funcionamento do hospital de campanha municipal, fruto de uma iniciativa da Prefeitura de Manaus, em parceria com o grupo Samel e o instituto Transire. Funcionando desde o dia 13 de abril, o hospital opera com 124 leitos, sendo 38 Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), e já contabiliza 134 altas.

“Trabalhamos com transparência porque no nosso hospital não tem subnotificação, para que todos tenham conhecimento do trabalho sério que se faz. Estamos muito seguros, mas esperamos ajuda do governo federal e do exterior, com humildade, porém lembrando que é o Amazonas que sustenta a floresta em pé e ajuda no combate ao aquecimento global”, disse o prefeito.

Nova unidade

A clínica da família, de porte IV, foi construída em uma área de expansão territorial, onde a cobertura de Atenção Primária é de 32,79%, e as unidades de saúde mais próximas (UBS Sálvio Belota, UBS José Figliuolo, N-56, N-59 e N-60) ficam a uma distância de mais de 6 quilômetros. No bairro vivem mais de 50 mil pessoas.

A unidade foi construída, por meio de medida compensatória, pela Direcional Engenharia, e vai oferecer atendimento à população em um momento especialmente urgente, em que a pandemia do novo coronavírus demanda o máximo da capacidade de acolhimento dos sistemas municipal e estadual de saúde.

Com a capacidade mensal de sete mil atendimentos, a unidade funcionará de segunda a sexta-feira, no horário de 8h às 20h, e aos sábados e domingos, de 8h às 18h, com profissionais médicos, enfermeiros, farmacêuticos, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde, dentre outros.

O secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi, explicou que a clínica da família Carmen Nicolau será mais uma unidade preferencial para atendimento às síndromes gripais, totalizando 17 Unidades Básicas de Saúde com essa finalidade no município de Manaus, nas quais o usuário pode ser atendido por demanda espontânea, sem necessidade de agendamento prévio.

“Desde o anúncio dos casos de coronavírus em Manaus já entregamos quatro Unidades Básicas de Saúde móveis, a UBS Luiz Montenegro, no São Geraldo, e agora essa clínica, além do hospital de campanha. Aqui atenderemos, prioritariamente, as síndromes gripais e estamos equipados para isso. Em meio à pandemia não paramos de expandir nossa rede de Atenção Básica de Saúde”, explicou o secretário.



Homenagem

Falando em nome da família da homenageada, o deputado estadual Ricardo Nicolau agradeceu a lembrança e destacou que, ao homenagear sua avó Carmem Nicolau, o Executivo municipal está homenageando toda sua família.

“Quero agradecer ao prefeito e à primeira-dama pela homenagem a nossa avó e a nós, que trabalhamos há décadas na área da Saúde. Essa clínica vai ser fundamental para ajudar o povo de Manaus e, principalmente, da zona Norte. Poderemos fazer uma integração com o hospital de campanha e oferecer um atendimento. Desejo a essa unidade de saúde e seus profissionais um ótimo trabalho e tenho certeza que será referência em atendimento”, disse o neto da homenageada, que dirige o hospital Gilberto Novaes.