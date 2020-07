Prefeitura de Carauari promove exercícios físicos para idosos em casa durante pandemia

Gastos da Seduc com merenda escolar na mira dos órgãos de controle

Amazonas - Idosos do município de Carauari, passaram a realizar atividades físicas em frente de suas residências por meio do “Projeto Mexa-se do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos”. O objetivo da ação de iniciativa da Prefeitura do município é auxilia a população a manter o corpo e a mente ativos em casa durante a pandemia, seguindo todas as medidas de contingência recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Segundo o prefeito do município Bruno Ramalho (MDB), estimular os idosos a manter-se ativo auxilia a evitar a perda de funcionalidade, reduzir a ansiedade, além de contribuir para o fortalecimento da imunidade e a redução de problemas decorrentes de doenças como obesidade, diabetes e cardiopatias. "Nossa luta contra esse vírus é diária, e nossa preocupação maior é quem mais está vulnerável à esse vírus nessa pandemia, que são os idosos. Então encontramos nesse Projeto uma forma de manter essas pessoas ativas e com saúde sem sair de suas casas", afirmou Bruno a reportagem.

O prefeito que foi acometido pelo Covid-19 e está em tratamento no próprio município explica, ainda, que todas as equipes de orientadores sociais da SEMAS que estão coordenando as atividades de alongamento e aeróbica nas residências, passaram por treinamento e estão seguindo as orientações de distanciamento social e utilizando EPI’s, assegurando a proteção deles e do público atendido.

Carauari é destaque nacional

Com a implantação do “Projeto Mexa-se do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos”, Carauari é novamente destaque pelas medidas adotadas no enfrentamento à Covid-19. Recentemente tais medidas de contingência no município foram repercutidas positivamente por veículos de comunicação nacionais como UOL e Folha de São Paulo e internacionais como a Agência France Press.

Carauari foi um dos primeiros municípios a buscar capacitação junto a Samel no uso da tecnologia dos respiradores “Vanessa”, que tem salvado vidas em vários lugares do Brasil. Paralelo a isso, foram ampliados os leitos no município e instalada UTI com toda a estrutura de respiradores para atender os casos.

O município não possui ligação com outros municípios via estrada. O acesso acontece apenas por aeroporto e porto. A cada novo barco ou aeronave que chegava ao município uma equipe treinada realizava triagem dos passageiros. O prefeito pessoalmente acompanhava as ações e instruía sobre as medidas de prevenção.