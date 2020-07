Prefeitura altera fluxo do trânsito nas avenidas São Jorge, Ipase e Compensa

Wilson Lima vence a batalha política

Manaus/AM - Uma intervenção viária está sendo realizada pela Prefeitura de Manaus, a partir desta quarta-feira (15), com o objetivo de dar mais fluidez nos trechos que dão acesso aos bairros São Jorge, Compensa e também para a Ponta Negra. O fluxo de veículos está sendo alterado nas avenidas São Jorge, Ipase e Compensa.

As mudanças completam o projeto, coordenado pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), que anteriormente já havia construído uma alça de conversão na esquina da avenida Jacira Reis.

Aproximadamente 600 metros do canteiro central da avenida São Jorge, no trecho entre o Centro Instrução de Guerra na Selva (Cigs) e a avenida Jacira Reis, serão retirados para facilitar o fluxo de veículos da via, que passará a ser mão única. “Os serviços serão realizados sempre no período noturno, para reduzir o impacto no trânsito do local, que não terá alteração de desvios durante a obra”, explicou o diretor de Engenharia da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Alessandro Rodrigues. A intervenção deve ser concluída até o final desta semana.

Finalizados os trabalhos de retirada do canteiro central, a avenida São Jorge, no trecho entre o Cigs e a avenida Jacira Reis, ficará mão única, no sentido Centro/bairro. O fluxo da avenida Coronel Teixeira, no sentido bairro/Centro, será desviado à direita para a avenida Ipase e para a avenida Compensa, que terão fluxo em mão única em direção à avenida São Jorge. Quem segue pela avenida São Jorge, sentido Centro/bairro, poderá dobrar à esquerda em direção à avenida Ipase ou seguir em frente, sentido Ponta Negra.

Com as mudanças, a avenida Ipase oferece direita livre em direção à avenida Brasil e esquerda livre para a avenida São Jorge.