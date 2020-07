Prefeito de Manaus recebe alta após enfrentar Covid-19

Gastos da Seduc com merenda escolar na mira dos órgãos de controle

Manaus/AM - O tratamento da Covid-19 do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, no hospital Sírio-Libanês encerra nesta terça-feira (28), quando recebe alta médica. Ele e a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro estavam internados na unidade desde o dia 6 deste mês para tratamento contra a doença causada pelo novo coronavírus. "Vou sair mais forte do que antes de a Covid me alcançar. O que não me mata me fortalece”, publicou Arthur em suas redes sociais no último final de semana.

"Digo, de coração, a todos: evitem esse mal. Protejam suas vidas e as vidas das outras pessoas, porque a Covid é perigosa, traiçoeira, agressiva e surpreendente", alertou o prefeito de Manaus. "Nós aqui lutamos muito e a vitória terá sabor de mel. Agradeço a muitos pelas orações. E a todos que entenderem que não levar o vírus a sério estarão jogando contra eles mesmos e contra a vida em geral", completou.

Arthur Virgílio e a primeira-dama testaram positivo para o novo coronavírus no dia 29 de junho, quando deram início ao tratamento no hospital Adventista de Manaus. Eles chegam à capital amazonense na quarta-feira (29), e já têm extensa agenda de inaugurações.

"Agradeço a minha equipe de trabalho, ora chefiada pelo meu substituto legal, o doutor Rafael Albuquerque, por estarem tocando Manaus dentro do que eu fiz, faria e farei: equilíbrio fiscal e previdenciário, obras e mais obras, pagamento de servidores sempre em dia e metas que vão sendo alcançadas uma a uma", concluiu Arthur Neto, que encerra seu oitavo ano de mandato como prefeito de Manaus.