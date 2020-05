Prefeito de Manaus lamenta morte de aluno da rede municipal vítima de tiroteio

A carta, cheia de enigmas, do vice-governador

Manaus/AM - O menino Gustavo Santos, de apenas 12 anos, morreu na noite da última segunda-feira (18) no Hospital Joãozinho, após ser baleado na cabeça durante tiroteio no bairro Compensa, na zona Oeste de Manaus. Gustavo era aluno da rede municipal de ensino, da escola Elvira Borges. Nesta terça-feira (19), o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, emitiu nota de pesar pelo falecimento.

"Esse é o tipo de notícia que nos consterna. Em meio ao sofrimento de tantas famílias que perderam seus entes queridos para o novo coronavírus, ter que lidar com a violência é algo que, realmente, nos corrói. Meus mais sinceros pêsames à família e aos amigos do Jorge Gustavo, que teve seu futuro tão injustamente interrompido pela criminalidade, que, infelizmente, já chega a um nível absurdo na nossa capital", disse o prefeito Arthur Virgílio Neto.

Jorge foi vítima do tiroteio ocorrido no bairro Compensa, zona Oeste, na última terça-feira (12), quando foi comprar churrasco em uma banca que ficava em frente a sua casa. Ele ficou internado no pronto-socorro infantil Joãozinho, na zona Leste, por quase uma semana.

"Nos unimos à dor da mãe e de toda a família do Jorge Gustavo. Nossos corações estarão em oração. Não há palavras para expressar o sentimento de tristeza com a perda de um filho, mas oro para que Deus ofereça o consolo necessário nesse momento", lamentou a primeira-dama Elisabeth Valeiko.

Segundo a secretária municipal de Educação, Kátia Schweickardt, Jorge era um excelente aluno e se dedicava inteiramente aos estudos. "É mais uma vítima inocente da violência que, infelizmente, assola a cidade de Manaus", falou, informando que a Secretaria Municipal de Educação (Semed) presta todo apoio psicológico e acompanhamento à família, por meio da Divisão Distrital Zonal Oeste (DDZ Oeste).