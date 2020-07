Prefeito de Manaus deve receber alta na próxima semana, aponta boletim médico

Sobrepreços nos contratos da saúde e empresa faz esquema para não pagar imposto em Manaus

Manaus/AM - O boletim médico do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB), aponta que ele “deve ter alta no início da próxima semana”, do hospital Sírio-Libanês onde está internado para tratamento médico da Covid-19. O documento foi divulgado nesta quarta-feira (22). A primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, que também testou positivo para a Covid-19, já está recuperada e sairá da unidade juntamente com o prefeito.

“Estamos ansiosos por retornar à nossa rotina, mais que isso, estamos agradecidos por sairmos vitoriosos da luta contra esse vírus perigoso”, disse Virgílio. “Reforço aqui o alerta para toda a população, para que se mantenham vigilantes, não descuidem das medidas de prevenção. Apesar da redução de casos em algumas cidades, não há o que se comemorar, não existe, ainda, pós-pandemia”, alertou o prefeito de Manaus.

Arthur Neto e sua esposa tiveram o diagnóstico da Covid-19 no dia 29 de junho, dando início ao tratamento no hospital Adventista de Manaus. Para que pudesse realizar o acompanhamento da cirurgia para retirada do câncer na próstata, realizada há alguns anos, Virgílio continuou o tratamento no Sírio-Libanês, que já possui todo seu histórico médico. Ele e a primeira-dama estão na unidade hospitalar paulista desde o último dia 6 de julho

“O Neto está muito bem e mostrou ter um sistema imunológico fortalecido. Seu comprometimento respiratório foi bem baixo e, graças a Deus, não precisou de cuidados mais intensivos. Como o guerreiro e lutador que sempre foi, sairá dessa com mais uma vitória”, brincou Elisabeth Valeiko, finalizando que não veem a hora de reencontrar a família, os amigos e todas pessoas que acompanham as ações do prefeito, sempre presente nas ruas da cidade de Manaus.