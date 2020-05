Prefeitura de Manaus decreta luto por profissional infectado durante combate a Covid-19

O governo do Amazonas à beira do abismo

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, vai decretar luto oficial de três dias pela morte do servidor da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Odilson Mota de Jesus, 61, nesta quinta-feira, 30/4, diagnosticado com Covid-19, causada pelo novo coronavírus.

“Muito me entristece saber que nossos profissionais da saúde vêm sendo afetados por esse vírus perverso. Esses guerreiros merecem máximo respeito pelo trabalho árduo que executam, diariamente, para salvar vidas, mesmo diante de toda essa exposição”, disse o prefeito, reforçando o pedido de isolamento social à população, como forma de conter o avanço da doença.

Odilson era chefe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192) Fluvial e estava afastado das atividades há quase três semanas, justamente por fazer parte do grupo de risco. Antes de se afastar do trabalho, o servidor não apresentava nenhum sintoma de Covid-19. Odilson morreu no hospital de campanha municipal Gilberto Novaes, localizado na zona Norte.

“São médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de serviços gerais, coveiros, agentes de limpeza pública. Todos eles deixam a segurança de suas casas para garantir à população serviços essenciais. Então é necessário se manter em casa, por eles, por nós e pelos nossos entes queridos”, ressaltou a primeira-dama e presidente do Fundo Manaus Solidária, Elisabeth Valeiko Ribeiro.

O decreto de luto oficial será publicado na edição eletrônica do Diário Oficial do Município (DOM), nos próximos dias.