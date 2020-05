Prefeito de Benjamin Constant é isolado após teste positivo para Covid-19

O maior inimigo de Bolsonaro

Manaus/AM - O teste para o novo coronavírus (Covid-19) realizado pelo prefeito de Benjamin Constant, David Bermerguy, deu resultado positivo nesta segunda-feira (4). Conforme nota da prefeitura, o gestor não apresenta sintomas graves da doença e vai precisar cumprir o período de isolamento social domiciliar, para evitar o contágio de outras pessoas.

O prefeito disse que vai continuar acompanhando todos os trabalhos do Comitê Municipal de Prevenção e Combate ao Coronavírus e vai realizar os despachos necessários, mesmo em isolamento social.

“Seguimos a missão de cuidar de nossa população, fazendo nossa parte na prevenção e no combate ao coronavírus em Benjamin Constant. Contamos com a colaboração de todos”, comunicou o prefeito.

Benjamin Constant possui 41 pessoas com casos positivos para a doença, entre testes rápidos e resultados do Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas (Lacen-AM), até o último domingo (3).