Prefeito autoriza reabertura total do comércio em Apuí

Manaus/AM - Decreto assinado pelo prefeito de Apuí, Antonio Roque, na última quarta-feira (20), autoriza a reabertura total do comércio no município. Com a decisão, os serviços não essenciais podem ser reabertos a partir desta quinta-feira (21), desde que sigam com as normas de segurança recomendadas contra à Covid-19.

O prefeito destacou decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que deu autonomia para Estados e Municípios o estabelecimentos de medidas de prevenção à pandemia.

Os estabelecimentos devem observar o respeito ao uso obrigatório de máscaras, higienização dos espaços e evitarem a aglomeração de pessoas. O decreto ainda explica que o funcionamento de restaurantes e lanchonetes está restrito para entregas em domicílio, até às 22h.

