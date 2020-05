Prédio no Centro de Manaus será demolido após abertura de cratera

Como a Covid-19 entrou no Amazonas

Manaus/AM - Uma cratera se abriu na rua Henrique Martins, no Centro, zona Centro-Sul de Manaus, por conta do rompimento de um rede drenagem, ainda na noite de quinta-feira (7), por conta disso um prédio que fica em cima da galeria de águas pluviais precisará ser demolido para solução do problema, conforme a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf).

“São, na verdade, dois problemas distintos. Primeiro a galeria, que foi limpa e onde identificamos muitas ligações clandestinas. É uma construção antiga, da época dos ingleses, e que está com sobrecarga pela construção de um imóvel na sua superfície. E esse é o problema mais grave, pelo que conseguimos identificar nesse primeiro momento, a fundação desse prédio está subdimensionada, porque houve o compartilhamento com outro imóvel”, explicou o secretário da Seminf, Kelton Aguiar.

Ainda segundo Kelton, as bases dessa fundação apresentam fissuras e o prédio terá que ser demolido para a correção total da galeria subterrânea. “A galeria tem cerca de seis metros. Fizemos a correção paliativa e a água está com seu fluxo normal, mas para a recuperação completa a estrutura do imóvel terá que ser demolida”, reforçou.

Conforme o Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), o prédio de quatro andares é particular e não se encontra com alvará de construção ou obra regularizada no sistema. Uma equipe do plantão de fiscalização será enviada ao local para orientar quanto ao procedimento legal de demolição e demais necessidades dos proprietários.

O secretário-executivo de Proteção e Defesa Civil do município, Cláudio Belém, também esteve no local para atestar o laudo técnico sobre os riscos do imóvel. “O rompimento da galeria causou uma erosão abaixo dos imóveis. A Defesa Civil veio ainda ontem [quinta-feira] para fazer uma avaliação e já estamos em contato com proprietários para alertar sobre os riscos na base estrutural e demais providências a serem tomadas”, finalizou.