Prazo para reativação do Bolsa Universidade inicia na próxima semana

Manaus/AM - Na próxima segunda-feira (29) a Prefeitura de Manaus abrirá o prazo para bolsistas do Programa Bolsa Universidade (PBU), que solicitaram suspensão temporária do benefício, realizarem a reativação do benefício e estudarem no próximo semestre. Devido a pandemia do novo coronavírus, este ano, o processo será somente on-line.

Para realizar a solicitação, o beneficiário deve entrar em contato com o Atendimento ao Bolsista do PBU, pelos números (92) 98855-1041 / 1056 / 2133, 98842-1184 ou 98844-5657, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. O prazo vai até 28/8.

De acordo com a diretora-geral da Espi/Semad, Stela Cyrino, o prazo estabelecido prevê que o bolsista volte aos estudos ainda no próximo semestre. “O alerta maior é para os beneficiários que estão próximos de completar um ano com a bolsa suspensa, que é o prazo máximo de suspensão. Se o bolsista ultrapassar esse período, pode perder o benefício”, destacou.

Suspensão

Os bolsistas interessados em suspender o benefício pelo PBU poderão, a partir de 1º/7, realizar a solicitação. O processo também acontecerá on-line, pelo Atendimento ao Bolsista. Casos como gravidez de risco, problemas médicos, serviço militar obrigatório, e até mesmo a falta de recursos financeiros permitem ao beneficiário a suspensão da bolsa.