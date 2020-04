Prazo para pagar o IPTU com desconto encerra na próxima semana em Manaus

Governo do Amazonas erra e pânico cresce com avanço da Covid-19

Manaus/AM - O prazo para pagamento do IPTU com desconto até 10% de desconto encerra na próxima quarta-feira (15). O vencimento foi prorrogado após a pandemia do coronavírus no Estado.

As guias atualizadas com a nova data de vencimento da cota única estão disponíveis no portal Manaus Atende. A prorrogação não se aplica aos contribuintes que optaram pelo parcelamento e já pagaram a primeira parcela do IPTU 2020. Os contribuintes que já pagaram a primeira parcela em março, a segunda parcela segue o vencimento normal, conforme estabelecido no carnê.

As guias atualizadas referentes à cota única com desconto do IPTU 2020 poderão ser emitidas exclusivamente por meio do portal http://manausatende.manaus.am.gov.br. Após clicar no ícone da Semef, o contribuinte deverá acessar, na sequência, as opções: cidadão / IPTU / pagamento de IPTU / Acesso rápido. Então é só digitar o número da matrícula do imóvel e o código de verificação, para exibir e imprimir a guia. O pagamento poderá ser realizado, de preferência, por meio de internet banking, para evitar aglomerações em bancos.