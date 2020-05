Prazo para inscrição em editais de ciência e tecnologia da Fapeam está no fim

A Culpa é do Supremo

Manaus/AM – Pesquisadores podem submeter propostas para três editais e chamada pública de apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) no Amazonas. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) apoia, por meio de programas, a inserção de pesquisadores em projetos estratégicos de desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação nas fundações de saúde com sede no Amazonas, projetos em áreas estratégicas para o desenvolvimento socioambiental e que vão contribuir para a fixação de mestres e doutores no interior do Estado.

As propostas serão selecionadas nos seguintes editais, lançados no mês de fevereiro: 1) Chamada Pública n° 01/2020 Fapesp-Fapeam; 2) Programa de Apoio à Interiorização em Pesquisa e Inovação Tecnológica no Amazonas (Painter) - Edital n° 003/2020; e 3) Programa Estratégico de Ciência, Tecnologia e Inovação nas Fundações de Saúde (Pecti-AM/Saúde) - Edital n° 004/2020. O Painter e Pecti-AM/Saúde recebem propostas até sexta-feira (29/05), e o Programa Fapesp/Fapeam até o dia 30 de junho.

Vale destacar que o Painter é um programa inédito, com objetivo de promover a interiorização de atividades de pesquisa aplicada e inovação tecnológica, por meio de indução em áreas estratégicas. Entre elas está a bioeconomia, para o desenvolvimento econômico, social e ambiental do estado, com a finalidade de aplicação de seus resultados no interior.

Outra novidade é o Fapesp-Fapeam, resultado de parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), que visa estimular a colaboração entre pesquisadores do Amazonas e de São Paulo. O programa vai financiar projetos colaborativos que contribuam para o avanço do conhecimento científico e tecnológico nos dois estados e na Amazônia, voltados para três áreas temáticas: meio ambiente, desenvolvimento econômico e Amazonas e suas fronteiras.

Os critérios e requisitos para participar estão especificados nos editais dos programas da Fapeam, que podem ser conferidos por meio do link: http://www.fapeam.am.gov.br/editais/?aba=editais-abertos/.