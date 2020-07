Postos do Sinetram mudam horários a partir de segunda-feira, confira

Retomada das aulas no Amazonas é medida de alto risco

Manaus/AM O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) informa que, a partir de segunda-feira (03/08), o atendimento da central e dos postos vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 07h às 19h, e aos sábados, das 08h às 12h. Durante a semana, os serviços disponíveis são emissão, recarga e desbloqueio dos cartões Passafacil e aos sábados somente compra de crédito.

A Central do Sinetram está localizada na Av, Constantino Nery, S/N – Centro e os postos de atendimento estão localizados no Terminal 2 (Cachoeirinha), Terminal 3 (Cidade Nova), Terminal 4 (Jorge Teixeira) e Terminal 5 (São José). O posto da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) permanecerá fechado até o retorno das aulas presenciais.

Além dos postos do Sinetram, o usuário do transporte coletivo pode realizar a recarga nos mais de 300 pontos terceirizados distribuídos em várias zonas da cidade. Para conferir a localização, basta acessar www.sinetram.com.br ou www.vtpassafacil.com.br. O horário de funcionamento é definido por cada estabelecimento.

Outra facilidade para recarga do cartão Passafacil está disponível no aplicativo “Cadê Meu Ônibus”. No app, o usuário encontra a opção Recarga/Saldo. Ao clicar nesse ícone, o usuário informa o número do cartão, o CPF e a data de nascimento. Após inserir a quantidade de crédito desejada é necessário informar os dados do titular do cartão de crédito. Após confirmação do pagamento, o usuário deve aguardar em torno de 30 minutos e passar o cartão Passafacil no validador do ônibus para os créditos serem carregados.