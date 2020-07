Postos do Samu têm pias instaladas em Manaus

Investigações na saúde do Amazonas miram parlamentares e empresários

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus, em parceria com a concessionária Águas de Manaus, instalou pias de higienização em quatro bases do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu Manaus). As estruturas vão servir aos profissionais da saúde, que estão diariamente nas ruas da cidade, atendendo diversas ocorrências, incluindo casos suspeitos de covid-19. Com isso, a capital amazonense passa a contar com 19 pias instaladas em pontos estratégicos e espaços públicos em diferentes zonas da cidade.

As pias foram instaladas nas bases do Samu Oeste, Centro-Oeste, Norte e Leste de Manaus e seguem o mesmo padrão das que foram instaladas em espaços públicos no período de surto da covid-19, fruto da parceria entre a Comissão Especial de Paisagismo e Urbanismo, presidida pela primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, com a concessionária. As estruturas contam com o acionamento por pedal, além de dispensador de sabão e cartaz informativo com o passo a passo da higienização correta das mãos.

Além das bases do Samu, as pias estão instaladas também na Manaus Moderna, praça da Matriz, praça dos Remédios, praça da Saudade, praça Chile, praça Nossa Senhora de Nazaré, praça da Polícia, praça do Congresso, rua Ferreira Pena, praça do Fórum Henoch Reis e sede da Águas de Manaus. Além das torneiras, a empresa também disponibiliza o sabão para a lavagem das mãos.