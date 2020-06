Posse do procurador-geral do MPC acontece em sessão virtual na quarta-feira

A Operação Apneia, do MPE, e o direito da sociedade respirar

Manaus/AM - Atual procurador-geral do Ministério Público de Contas (MPC) junto ao Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), o procurador de Contas João Barroso, tomará posse do seu segundo mandato para chefia do MPC para o biênio 2020/2022, na próxima quarta-feira, dia 17. A solenidade de posse para recondução do cargo acontecerá de forma virtual, ao vivo, às 9h, com transmissão nas redes sociais do TCE-AM, Youtube, Facebook e Instagram, e com tradução em Libras.

Autoridades presentes

Além do presidente do TCE, conselheiro Mario de Mello, e demais conselheiros e auditores da corte de contas, participarão da sessão solene autoridades locais e nacionais, como do governador Wilson Lima; prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto; presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Josué Neto; presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), o desembargador Domingos Jorge Chalub; a procuradora geral de Justiça, Leda Mara Albuquerque; o presidente da Associação Nacional do Ministério Público de Contas (AMPCON), Stephenson Oliveira Victer; Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Contas (CNPGC), Germano Galvão Cavalcanti; e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Amazonas (OAB-AM), Marco Aurélio de Lima Choy.