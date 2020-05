Por videoconferência, novos presidente e vice-presidente do TRE tomam posse no Amazonas

O lockdown e as lições do juiz Ronnie Frank Stone

Manaus/AM - Em solenidade realizado por videoconferência, nesta quinta-feira (7), os desembargadores Aristóteles Lima Thury e Jorge Manoel Lopes Lins foram empossados, respectivamente, como presidente e vice-presidente/corregedor do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM).

Com 40 anos de magistratura, Aristóteles Lima Thury assume a presidência da Corte Eleitoral do Amazonas em substituição ao desembargador João de Jesus de Abdala Simões. Com 35 anos de magistratura, Jorge Manoel Lopes Lins, por sua vez, assumirá, na Corte Eleitoral, o cargo de vice-presidente e corregedor, funções estas que foram exercidas no último biênio pelo desembargador Aristóteles Thury.

A solenidade de posse foi realizada por videoconferência em razão da necessidade de distanciamento social recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) devido à pandemia da covid-19. A sessão teve 1h23 de duração e pôde ser acompanhada pela internet, no canal do TRE-AM na plataforma Youtube, cuja gravação pode ser acessada no link a seguir: https://www.youtube.com/watch?v=mGlzlLnBS0Y

Em se tratando de posse de dirigentes, a sessão por videoconferência foi a primeira do gênero no TRE-AM, e contou com a participação do presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Yedo Simões; do governador do Estado, Wilson Lima; da procuradora-geral de Justiça, Lêda Mara Nascimento Albuquerque; do procurador do Trabalho (TRT-11.ª Região), Davi Alves; do presidente do Colégio de presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais, desembargador Edmilson Jataí; do procurador geral do Município de Manaus, Rafael Albuquerque e do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Amazonas (OAB-AM), Marco Aurélio Choy.

A mesma sessão, por videoconferência, teve a participação de todo o colegiado de magistrados do TRE-AM, e dos desembargadores do TJAM: Carla Reis; Délcio Luís Santos; Elci Simões; Flávio Pascarelli; Hamilton Saraiva; Lafayette Carneiro Júnior, Nélia Caminha Jorge e, ainda, Onilza Gerth (juíza convocada para atuar como desembargadora).