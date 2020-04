Sobre a ameaça de greve no PS 28 de Agosto

Manaus/AM - Uma foto que circula nas redes sociais desde a manhã deste domingo (26), mostra corpos supostamente ao lado do SPA do Galiléia, localizado na zona Norte de Manaus.

Segundo denunciantes, os corpos estariam sendo deixados do lado de fora do SPA, para aguradar a remoção. No entanto, não há informações e os corpos são de vítimas da Covid-19.