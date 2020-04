População em isolamento social pode ter atendimento psicológico on-line em Manaus

Governo do Amazonas erra e pânico cresce com avanço da Covid-19

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus vai disponibilizar serviços de atendimentos psicológicos pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que poderão ocorrer de maneira virtual, por ser a forma mais segura e adequada ao momento, com o “Apoio Psicológico On-line”. O atendimento será inclusive aos feriados, sábado e domingo, das 8h às 16h, e de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h.

O “Apoio Psicológico On-line” tem como objetivo oferecer acolhimento e orientação àqueles que estão manifestando desconforto/sofrimento emocional, especialmente em decorrência do cenário atual de pandemia da Covid-19. O foco do serviço é facilitar o acesso ao profissional de Psicologia, sem deixar de prestar a assistência em saúde mental para as demandas provocadas pela situação de pandemia, em tempos de isolamento social.

Os atendimentos ocorrem por meio de acesso ao aplicativo de mensagens Whatsapp, garantindo o sigilo e a privacidade dos interlocutores. O acesso dos usuários aos números de contato para o “Serviço de Apoio Psicológico On-line” acontece via Chat Saúde On Line (http://covid19.manaus.am.gov.br), que direciona o usuário aos telefones institucionais da Semsa, por meio dos quais os profissionais psicólogos dão início ao atendimento.