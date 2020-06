Ponta Negra é o bairro com maior incidência do novo coronavírus em Manaus

CPI da Saúde não foi apenas ‘impedida’ de funcionar: o interesse público é que não prevaleceu

Manaus/AM - Dados da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam), atualizados na quinta-feira (18), mostra que o bairro Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus, aparece como o que tem maior incidência do novo coronavírus na capital.

Segundo a Suzam foram registrados 3.759 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes, na área.

De acordo com os dados divulgados pela Susam, o bairro Adrianópolis, na Zona Centro-Sul, aparece em segundo lugar, com incidência de 2.349 casos do novo coronavírus. Em terceiro, o bairro Distrito Industrial I, que abrange as Zonas Leste e Sul de Manaus, aparece em terceiro, com incidência de 2.302 casos.

O Centro de Manaus, uma das principais áreas comerciais da cidade, aparecia em primeiro lugar da lista no último dia 12. Dados atualizados mostram que a região configura, agora, em sétimo lugar, com 1.219 casos confirmados. O Centro registrou diversas aglomerações desde a reabertura do comércio. A Feira da Manaus Moderna era uma das áreas que apresentava mais movimentação de pessoas durante a pandemia.

O restante da lista da Susam inclui bairros com taxa de incidência menor que dois mil casos por 100 mil habitantes. Confira os dez bairros com as maiores marcas:

Ponta Negra - 3.759

Adrianópolis - 2.349

Distrito Industrial 1 - 2.302

Aleixo - 1.564

Parque 10 - 1.393

Chapada - 1.288

Centro - 1.219

Flores - 1.148

D. Pedro - 1.137

Petrópolis - 1.076