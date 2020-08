Policiais mortos em operação vão receber promoção por bravura; Saiba mais

Manaus/AM - O governador Wilson Lima anunciou, nesta quarta-feira (5), que fará a promoção post mortem do 3º sargento Manoel Wagner Silva Souza e do cabo Márcio Carlos de Souza, da Polícia Militar do Amazonas, que morreram na noite da última segunda-feira (03), durante operação contra o narcotráfico no rio Abacaxis, no município de Nova Olinda do Norte. Os outros dois militares feridos na ação também serão promovidos por bravura.

“Tão logo a legislação nos permita, nós vamos fazer a promoção desses policiais que vieram a óbito na região de Nova Olinda do Norte. O policial militar que venha a óbito no exercício da sua função também tem direito a uma indenização, e fica aqui o compromisso do Estado em dar celeridade nesse processo para que as famílias possam logo receber essas indenizações”, garantiu Wilson Lima.

Criação de delegacia - O governador assinou, ainda, a mensagem governamental que dispõe sobre a criação da Delegacia Especializada em Combate à Corrupção (Deccor). O texto será encaminhado à Assembleia Legislativa para apreciação pelos deputados estaduais.

O Projeto de Lei define que a nova especializada terá a atribuição de prevenir, reprimir e promover o combate à corrupção, além de exercer com exclusividade a função de polícia judiciária e investigativa na apuração de qualquer forma de corrupção e desvio de recursos públicos.