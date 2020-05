Policiais de Tabatinga fazem teste de covid-19 e recebem higienização nas viaturas

O Processo de impeachment do governador Wilson Lima

Manaus/AM - O Alto Comando da Polícia Militar, com o apoio da Secretaria de Estado de Saúde (Susam) e da Casa Militar do Amazonas, enviou a Tabatinga, na manhã de quinta-feira (30), uma equipe composta de profissionais de saúde e agentes de limpeza para realizar atendimento a policiais militares e descontaminação de ambientes e viaturas, de forma a auxiliar no combate à proliferação do novo coronavírus e garantir a saúde e bem-estar dos policiais que atuam no município.

Conforme o capitão PM e médico, Jun Yokoyama, foram efetuados 13 atendimentos clínicos no quartel de Tabatinga e realizou visita domiciliar para 12 policiais militares que necessitavam de diversas orientações médicas para manutenção da saúde pessoal.

Foram realizadas ainda coletas de amostras para o teste rápido do Covid-19. A ação teve participação da equipe de saúde constituída por militares formados em áreas da saúde do referido batalhão e com o apoio do enfermeiro Jânio, da Vigilância Sanitária do Município.

Segundo o comandante do 8º Batalhão da Polícia Militar (BPM), tenente-coronel Eddie César, a realização dos testes rápidos em policiais é de extrema importância, pois além de determinar um resultado, possibilita uma melhor dinâmica de tratamento para o policial e seus familiares.

A higienização de todos os ambientes de movimentação dos policiais foi feita pela equipe de uma empresa terceirizada da capital, que realizou as ações de limpeza interna da unidade de Tabatinga com quaternário de amônia, oxi-sanitização com ozônio e descontaminação com vapor de sanitização.

Nas viaturas, o procedimento incluiu a aplicação de ozônio e produtos antibacterianos, além de serviços de higienização no teto, portas, cintos, colunas, carpetes, tapetes e ar-condicionado das viaturas. O material utilizado elimina fungos, bactérias e vírus no interior dos veículos.

Além da equipe de profissionais, foram enviados da capital amazonense para a unidade policial um lote de equipamentos de proteção individual (EPI), incluindo máscaras e óculos de proteção, luvas e álcool gel.

E, em parceria com Secretaria Especial de Saúde Indígena, por meio do Distrito Sanitário Especial Indígena do Alto Rio Solimões (Sesai-DSEI ARS), foram recebidos medicamentos para uso dos policiais militares que se encontram acometidos de Covid-19 e em tratamento da patologia. A doação foi feita pelo coordenador do DSEI, Weydson Gossel.

O comandante do 8º BPM, tenente-coronel Eddie César, expressou satisfação por receber o apoio logístico do Comando da PM e de órgãos parceiros para o combate à Covid-19. O Gabinete de Gestão Integrada de Fronteira (GGI-Fron) reconheceu também o esforço do comando da corporação para proteção e amparo aos policiais.