Polícia recupera material furtado em casa no Amazonas

Quando o inimigo é o presidente

Manaus/AM - Policiais militares de Pauini recuperaram, no último sábado (16), durante a “Operação Onça”, vários materiais que haviam sido furtados. A operação foi realizada após diversas denúncias sobre um homem que estaria tentando fugir da localidade levando diversos objetos roubados.



Uma equipe foi reunida e enviada para o local indicado onde o suspeito estava. O homem intentou fuga fluvial, mas teve sua canoa interceptada pela equipe responsável pela operação, nas proximidades da comunidade Santa Fé. Após avistar a aproximação dos policiais, o homem fugiu do local mata adentro, não conseguindo ser localizado.



Dentre o material apreendido estavam: uma TV LG 50", uma malhadeira fio 30, um remo, um motor de rabeta, um abajur, um ralador de verduras, um cortador de pizza, um balde de gasolina contendo 4 litros de combustível, uma trouxinha de entorpecente (supostamente pasta base de cocaína) e uma canoa (esta permanecendo na comunidade Santa Fé).



Diante dos fatos, o material recuperado foi apresentado no 63° Distrito Integrado de Polícia (DIP), para os procedimentos legais e devolução do material aos seus respectivos donos. A Polícia Militar solicita que as vítimas registrem o Boletim de Ocorrência (BO) quando forem fazer a retirada do material.