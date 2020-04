Polícia prende 13 pessoas e apreende quatro adolescentes no Amazonas

Wilson Lima, o governador do lockdown

Manaus/AM - Treze pessoas foram presas e quatro adolescentes foram apreendidos por guarnições da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) do interior do estado entre segunda-feira (13) e a madrugada desta terça-feira (14). As prisões e apreensões aconteceram nos municípios de Envira, Canutama, Tefé e Juruá, pelos crimes de desordem e tráfico de drogas. Um mandado de prisão por homicídio também foi cumprido, além de porções de drogas apreendidas.

Em Envira, os policiais militares chegaram a uma mulher de 20 anos após denúncias anônimas informando que a mesma estaria comercializando entorpecentes no local. Ao chegar ao endereço indicado na denúncia, a mulher foi encontrada e, durante a abordagem, os policiais apreenderam uma porção pequena de drogas e 14 trouxinhas também de substância entorpecente.

Em Canutama, os policiais militares cumpriram um mandado de prisão em nome de José Cícero Albuquerque Farias, 42 anos, foragido da Justiça de Rondônia (RO) pelo crime de homicídio. Ele foi localizado pelos policiais em uma casa flutuante na orla do município.

Já em Juruá e em Tefé houve prisões por desordem.