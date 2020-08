Bares e flutuantes são autuados por aglomeração no fim de semana em Manaus

Manaus/AM - No final de semana, durante vistorias realizadas em estabelecimentos comerciais pela Central Integrada de Fiscalização (CIF), 14 locais foram fechados, a maioria por descumprimento do horário estabelecido para funcionamento e por aglomeração.



As ações, que reúnem órgãos estaduais e municipais, contaram com um efetivo de 80 profissionais que vistoriaram bares, restaurantes, lanches, postos de conveniência, além de flutuantes.



De acordo com a coordenação da Central, além desses locais, a CIF deu apoio à Polícia Militar durante o atendimento de ocorrências em eventos particulares que tinham intensa aglomeração de pessoas e ultrapassavam o horário limite de funcionamento. Os eventos foram encerrados.



Além dos fechamentos, 16 estabelecimentos foram autuados por descumprimento de decreto estadual, ausência de licenciamento sanitário e ausência de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). Os locais que não apresentaram alteração foram orientados pela CIF.



Flutuantes

Na CIF Fluvial, a maioria dos flutuantes possuía licença sanitária e não apresentava aglomeração. Um dos flutuantes fiscalizados, que já havia sido autuado em outra ação, foi novamente autuado por descumprimento da legislação sanitária.



A Central continua vistoriando os locais que já receberam as equipes em ações anteriores para averiguar se os locais estão providenciando as adequações.