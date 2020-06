Polícia encontra escavação feita por presos em delegacia do Amazonas

O poder dos maus

Manaus/AM - Nesta segunda-feira (15) policiais da 63ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) frustraram a fuga de presos de uma das celas da unidade policial, localizada no município de Pauini, interior do Amazonas.

Segundo informações, policiais ouviram barulhos vindos do local. Uma revista foi feita nas celas e no banheiro de uma delas, foi encontrado um buraco, sendo cavado pelos internos com materiais metálicos.

Os presos foram separados e no local foi jogado concreto, para que não haja possibilidades de usá-lo para uma fuga.