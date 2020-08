Polícia apreende quase 15 kg de drogas em sacos de farinha no Amazonas

Manaus/AM - Quase 15 quilos de pasta base de cocaína foram apreendidos na manhã de terça-feira (4), no Porto de Tefé. As drogas seriam enviadas para a capital como encomendas em sacos de farinha.

Segundo a Polícia Militar, a equipe recebeu uma denúncia informando que havia uma movimentação estranha no porto da cidade. Uma equipe foi até o local e percebeu a presença de dois sacos de farinha deixados no banco de um ponto de mototaxistas.

Ao longo de diligências no local, tripulantes de uma embarcação que faz linha de Tefé para Manaus relataram que um homem com farda de mototaxista tentou despachar três sacas com farinha. No entanto, os responsáveis do setor perceberam algo estranho e não receberam o material.

Uma testemunha visualizou o momento que o mototaxista deixou os dois sacos de farinha em um ponto de mototáxis e levou um outro saco na garupa da motocicleta.

Os policiais decidiram averiguar o conteúdo dos sacos e encontraram 13 tabletes de pasta base de cocaína. Os sacos estavam com a identificação em nome de Jéssica da Silva e os tabletes tinham a letra F gravada.

Após a passagem, foi constatado que o peso total do material foi de 14, 905 kg de drogas. O material foi apresentado na Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tefé, onde foram adotados os procedimentos cabíveis.