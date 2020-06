Plataformas virtuais viram picadeiro para palhaços de Manaus

A Operação Apneia, do MPE, e o direito da sociedade respirar

Manaus/AM - Respeitável público, nesta semana, tem palhaçada. Tem sim, senhor! E o picadeiro será nas plataformas digitais, onde o palhaço Pingo estreia com a primeira live solo, às 19h desta quinta-feira (11/06), e a Cacompanhia apresenta "Clowntidiano Quarenteners", atração da tarde de sexta-feira (12/06), a partir das 15h.

Segundo o ator Klindson Cruz, que interpreta o Pingo, serão exibidos, no Instagram (@klincruz), números clássicos do repertório dele, com direito a mágicas e uma receita para o Dia dos Namorados. Ele adianta que o público poderá contribuir por meio do chapéu virtual.

"O chapéu virtual é o ingresso do público presente. É como se fosse na rua, o palhaço chega, o público para e, se ele quiser e se gostar, contribui com o artista", afirma o ator. "Decidi fazer desta forma por conta do setor cultural ser o último a voltar e, sendo um artista recém-graduado em Teatro, estou me jogando nas interações virtuais".

O intérprete do palhaço que também compõe a equipe do Roda na Praça conta que decidiu adotar o novo ambiente após uma experiência no laboratório de circo do Tendal da Lapa, de São Paulo, onde encontrou inspiração para se reinventar no período de pandemia.



"O Pingo me visita, pela primeira vez, em 2016, no núcleo de pesquisa Clowntidiano, na época, coordenado por Jean Palladino e Selma Bustamante, e desde lá, ele tem me ensinado a ser aprendiz em palhaço e principalmente, a ser humano, olhar as fragilidades e rir delas. Ele tem me ajudado a me reinventar neste momento", comenta Klindson Cruz. "A pesquisa também me acompanha, sempre sobre o corpo cômico, o tempo cômico do palhaço, principalmente, do Pingo".