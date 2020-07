Planejamento é tema de curso ministrado pela Escola de Contas do TCE

Investigações na saúde do Amazonas miram parlamentares e empresários

Manaus/AM - No decorrer da semana, a Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Amazonas (ECP/TCE-AM) realizará capacitação com a temática “Matriz de Planejamento”. As aulas acontecerão de forma virtual, entre os dias 14 e 17 de julho, das 15 às 17h.

O curso será ministrado pela professora Lúcia Magalhães, auditora federal de controle externo aposentada pelo Tribunal de Contas da União (TCU). As inscrições para as aulas podem ser feitas por meio do link https://moodle.tce.am.gov.br. Após concluídas as aulas, os alunos terão certificados disponibilizados pela ECP no Moodle do TCE-AM.

Com experiência em cursos de capacitação para servidores federais do TCE-AM e da Prefeitura de Manaus, e professora de pós-graduação no curso de auditoria e controladoria, Lucia também é, atualmente, subcontroladora geral de controle interno pela Controladoria Geral do Estado (CGE-AM).

Para manter o cronograma anual sem prejuízos, a Escola de Contas do TCE-AM, coordenada pela conselheira Yara Lins dos Santos, adotou as aulas virtuais para a ministração de cursos durante o período de isolamento social. Pela plataforma Google Meet, todos os alunos participantes podem interagir com os instrutores, sanando as dúvidas simultaneamente com o decorrer da aula.