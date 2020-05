Pia comunitária é instalada no Hospital 28 de Agosto

Caetano, Marcelo Ramos, Anitta e o ‘difícil começo’

Manaus/AM – Uma pia comunitária foi instalada pela Cosama, nesta terça-feira (19), no Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto. A finalidade é proporcionar às pessoas que ficam na área externa do local um meio para a higienização das mãos, como forma de prevenir e evitar a disseminação do novo coronavírus (Covid-19).

Para ajudar no combate ao Covid-19 na capital, a Companhia vai ampliar o projeto das pias comunitárias para os demais hospitais públicos da cidade e postos de saúde.

O projeto “Pias Comunitárias” foi lançado no interior do estado, nos municípios onde a Cosama presta serviços de abastecimento e fornecimento de água, para atender as pessoas em locais estratégicos, onde o fluxo de movimentação é intenso.

Mais pias, mais prevenção - Está previsto para os próximos dias a instalação de aproximadamente 30 pias comunitárias nos órgãos de saúde do Governo do Estado.