PGE está selecionando currículos para estágio em Tecnologia da Informação em Manaus

Manaus/AM - A Procuradoria Geral do Estado (PGE-AM) anunciou que estará selecionando, até o próximo dia 23 de agosto, currículos para o preenchimento de uma vaga de estagiário na área de Tecnologia da Informação (TI). De acordo com a Coordenadoria de Tecnologia da Informação (CTI) da PGE-AM, os interessados podem enviar o currículo por meio do link https://forms.gle/XzhnqxJq8FNdHnxQ7 e preencher o formulário disponibilizado.

Para participar, o candidato deve estar cursando o ensino superior na área de TI ou Telecomunicações. A gratificação é uma bolsa-auxílio no valor de R$ 640,00 mais um valor de R$ 167,20 de vale-transporte. A carga horária é de seis horas diárias, de segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 14h.

Habilidades desejáveis

Os candidatos podem ter algumas habilidades em seus respectivos currículos, incluindo cursos de nível técnico, certificações internacionais, inglês intermediário, experiência profissional em qualquer área, facilidade para se expressar, informática avançada, conhecimento em hardware, redes de computadores e atendimento ao público. Segundo o CTI da PGE-AM, essas habilidades podem fazer o diferencial durante o processo.

Funções

O candidato selecionado vai desempenhar funções de suporte técnico em redes Microsoft e Linux, cabeamento estruturado, telefonia analógica e VoIP, montagem e manutenção de hardware, sistemas de vídeo de vigilância eletrônica em redes de dados, instalação e configuração de softwares, atendimento ao usuário, administração de contas em sistemas, apoio a sistemas da justiça internos e externos.