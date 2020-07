PGE está recebendo currículos para vagas de estágio em Manaus

Wilson Lima vence a batalha política

Manaus/AM - A Procuradoria-Geral do Estado (PGE-AM) está recebendo currículos para preenchimento de vagas de estágio para atuar na sede do órgão em Manaus. A seleção ocorrerá por meio do Centro de Estudos Jurídicos (Cejur), com um novo processo seletivo para preenchimento imediato de cinco vagas, além de cadastro reserva. O estagiário selecionado terá uma bolsa-auxílio no valor de R$ 640 e vale-transporte de R$ 167,20. A carga horária é de seis horas diárias.

Para ingressar, os participantes precisam estar matriculados a partir do 2º período do ensino superior nos seguintes cursos: administração, contabilidade, economia, tecnólogo em serviços judiciais e notariais ou tecnólogo em gestão pública. O domínio dos programas Word e Excel é essencial para alavancar as chances de obter uma vaga. A capacidade analítica, boa comunicação verbal e escrita, bem como ser proativo são pré-requisitos para os candidatos.

Currículo

Os interessados devem enviar seus currículos para o e-mail pgecompartilha@gmail.com, incluindo no título do assunto “Estágio Administrativo”. O prazo final para recebimento de e-mails é até o próximo dia 31 de julho. Posteriormente, a PGE-AM irá avaliar os currículos e, em seguida, chamará os selecionados.