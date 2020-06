PF pediu prisão do governador do Amazonas, Wilson Lima

Anjos e demônios

Manaus/AM - A Polícia Federal pediu a prisão do governador do Amazonas, Wilson Lima, mas o Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou o pedido alegando que “não se justifica a imprescindibilidade da decretação da extraordinária medida cautelar de privação de liberdade do chefe do Executivo estadual ao menos neste momento”.

A PF cumpriu mandado de busca e apreensão na casa de Wilson na manhã desta terça-feira (30), durante a operação Sangria, que investiga crimes de corrupção, fraude a licitação e desvio de recursos federais.