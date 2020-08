PF encontra corpos de ribeirinhos desaparecidos em Nova Olinda do Norte

Manaus/AM - Agentes da Polícia Federal encontraram nessa terça-feira (11), o corpo dos três ribeirinhos que foram assassinados na cidade de Nova Olinda do Norte, no interior do Amazonas.

As vítimas, que não tiveram as identidades reveladas, foram mortas a tiros no Rio Abacaxis, mesmo local onde dois policiais foram mortos e outros dois ficaram feridos.

Com o encontro dos ribeirinhos mortos, sobre para seis o número de mortos desde o início da operação no município.

A região é uma área atualmente dominada por traficantes e marcada por confrontos. Lá policiais militares e civis também encontraram quatro grandes plantações de maconha que devem ser destruídas nessa quarta-feira (12).