Pessoal de educação e alunos da rede municipal vão ter 'Mosaico Cultural' online

Manaus/AM - Professores, pedagogos e gestores da Prefeitura de Manaus, responsáveis por mais de 242 mil estudantes, irão participar de uma semana de acolhimento promovida pela Secretaria Municipal de Educação (Semed). O “Mosaico Cultural da Educação” on-line, que acontecerá da próxima quinta-feira, 25/6, até o dia 3 de julho, é também um reconhecimento pela dedicação desses profissionais ao projeto “Aula em Casa”, executado durante a pandemia do novo coronavírus.

“Todo o nosso reconhecimento e gratidão a esses guerreiros da Educação que têm mantido, com toda dedicação e profissionalismo, a qualidade do ensino municipal, levando conhecimento aos nossos alunos por meio do projeto ‘Aula em Casa’, durante esse momento difícil de pandemia do novo coronavírus”, ressaltou o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto.

Momentos ecumênicos, aulão de ritmos e shows musicais e humorísticos estão entre as atrações do evento, dedicado também aos alunos da rede municipal, aos pais ou responsáveis e ao público de modo geral. A ação será on-line, com transmissões ao vivo pelo YouTube, no canal “Cerimonial Semed”, e nas redes sociais do órgão. Durante o Mosaico Cultural, os estudantes poderão acompanhar as reprises de atividades do Aula em Casa pela TV aberta ou internet.

A subsecretária de Gestão Educacional da Semed, Euzeni Araújo, mencionou que a semana será de muito agradecimento e de atividades voltadas a esse público. “Eles estão na ponta, fazendo acontecer a educação, que não é só a que trabalha os aspectos cognitivos, mas as dimensões afetivas e sociais”, disse.