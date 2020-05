Pessoa física: Crédito na Afeam para produtor rural vai até R$ 150 mil no Amazonas

Não ao lockdown em Manaus

Manaus/AM – Durante videoconferência na terça-feira, dia 5, entidades do governo estadual, em parceiria com a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), alinharam estratégias para facilitar a concessão de crédito rural para o setor primário, durante a pandemia de Covid-19. Participam da parceria a Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) e o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam).

Na ocasião, representantes da Afeam apresentaram uma planilha por meio da qual os beneficiários têm limite de até R$ 150 mil, para produtor pessoa física, e de até R$ 1 milhão, para produtor pessoa jurídica. Para pessoa física, as taxas de juros caíram de 4% ao ano para 3,6%; já para pessoa jurídica, as taxas de juros caíram de 8% ao ano, para 7,2%; representando uma redução de 10%.

“Vale destacar ainda que, com o pagamento em dia, o produtor ainda tem um bônus na redução da taxa de juros de 25%”, completou Thiago Barroso, coordenador do Crédito Rural da Afeam.

Ele destacou ainda alguns itens que foram dispensados para facilitar o acesso ao crédito, com o objetivo de diminuir os impactos da pandemia no setor primário. Aí se inclui a dispensa de visita técnica em conjunto Afeam e Idam, de declaração do propósito para realização de pesquisas cadastrais, de registro da célula de crédito rural em cartório, da regularidade do ITR, entre outros.

“Até o momento, o crédito rural teve 14 operações contratadas e 23 operações em análise, totalizando um crédito no valor de R$ 690.086,54”, destacou Thiago.

Regras de flexibilização

Segundo o diretor-presidente da Afeam, Marcos Vinicius Castro, é importante salientar as regras de flexibilização de renegociação de créditos, que incluem prorrogação de prazo para pagamento de até 180 dias; suspensão de envio para órgãos de restrição (SPC, Serasa, protesto); redução de 10% na taxa de juros, podendo chegar a 25%; procedimentos realizados de forma on-line; pessoas com restrições cadastrais em contas de consumo como água, luz e telefone passam a ter até R$ 7.500 para pessoa física e até R$ 20 mil para pessoa jurídica; pagamento de entrada facultativo; e manutenção do conceito do cliente na Agência (não haverá sanções punitivas).