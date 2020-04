Pesquisadores do Amazonas desenvolvem canal para distribuir informação científica

O duro recado dos deputados ao governador Wilson Lima

Manaus/AM – Pensando em oferecer para a sociedade um instrumento que contenha informações seguras e de credibilidade, um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) desenvolveu ferramenta que pode servir de referencial para muitas pesquisas, trabalhos, grupos de estudo, fontes para a imprensa, dentre outras funcionalidades. Entre os integrantes estão o grupo de pesquisa Gestão da Informação e do Conhecimento na Amazônia (Gica) da Faculdade de Informação e Comunicação (FIC) e o Sistema de Bibliotecas (Sistebib/Ufam),



A iniciativa conta com a parceria da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) do Governo do Amazonas. Para conhecer o conjunto das 19 iniciativas selecionadas e se conectar às informações que cada um desses recursos oferecem, basta acessar o link.



A ideia foi elaborada em função da pandemia causada pelo novo coronavírus (covid-19) que trouxe junto com ela, um enorme volume de informações, sobrecarregam o dia a dia da população. Além disso, em tempos de desinformação (as chamadas: fake news) e com muitas mensagens desencontradas chegando a todo o momento, fica difícil saber em quem acreditar.



Uma das idealizadoras da iniciativa, a professora-doutora Célia Regina Simonetti Barbalho, do curso de Biblioteconomia da Ufam, revela que a parceria com a Sedecti, por meio da Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) foi estabelecida para disponibilizar um material rico, produzido por cientistas de diversos lugares do mundo e com maior possibilidade de difusão das pesquisas de credibilidade.



“Trata-se de uma relação de 19 iniciativas, com uma breve descrição e seus respectivos links (endereços de sites) para que todos os interessados possam conectar-se a um conjunto de informações verídicas, produzidas por pessoas sérias e competentes, e que estão disponíveis nos formatos de artigo, livro, podcasts, cursos on line, relatos de casos, entrevistas, vídeos, enfim. É um conjunto completo de recursos informacionais que irão permitir a todos que acessarem, o conhecimento sobre a questão da pandemia causada pela covid-19”, explica a cientista.