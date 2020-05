Pesquisador da cloroquina no Amazonas lamenta uso do medicamento por idosos

A crepioca do vice-governador

Manaus/AM - O epidemiologista Marcus Lacerda que coordenou a pesquisa do uso da cloroquina no tratamento de pacientes com Covid-19 no Amazonas, fez um desabafo em rede social nesta quinta-feira (21), lamentando ataques e fake news contra o grupo de pesquisadores após o resultado dos estudos contraindicar o uso caseiro do medicamento. Ele afirmou que as maiores vítimas dessas notícias falsas serão os idosos com Covid-19 que correm risco de morte pelo uso da cloroquina.

“Há dois meses nos lançamos na aventura de ajudar a humanidade, fazendo o primeiro ensaio clínico controlado do mundo com cloroquina, para formas graves de Covid-19, em Manaus. Após a publicação dos dados, em que demonstramos que a droga não elimina o vírus, e que não se devem tentar doses mais altas, fomos vítimas de uma terrível fake news oriunda de algum gabinete do ódio. Espalharam pro Brasil que havíamos matado 11 pessoas de propósito, porque éramos do PT e porque queríamos derrubar a menina dos olhos do presidente”, iniciou o pesquisar em postagem.

Em seguida Marcus Lacerda afirma que essa notícia jogou a sociedade leiga contra os pesquisadores que agora são alvos de investigações. “O poder dessa notícia impregnou a sociedade leiga, médica e científica. Mesmo após todas as manifestações de apoio das sociedades científicas, esse grupo se vê ainda hoje intimidado por inquéritos civis e explicações a todo tipo de órgãos que deveriam também defender os pesquisadores, que são antes de tudo cidadãos, no exercício de sua profissão”, lamentou.

O pesquisador criticou quem acreditou nessas falsas notícias e demonstrou insatisfação com a sociedade amazonense por não defender um dos seus maiores patrimônios. “A sociedade amazonense se calou, e perdeu a oportunidade de defender um dos seus patrimônios: a pesquisa clínica em doenças infecciosas, que aqui tem mais de 40 anos de excelência. Quem cala consente, quem cala apoia o novo regime”, disparou Lacerda.

Por fim, ele demonstrar pesar pelas possíveis mortes de idosos com Covid-19 pelo uso caseiro da cloroquina. “Uma pena que não haverá responsáveis pelas mortes de idosos com Covid-19 usando cloroquina em casa, de forma indiscriminada. A eles nosso mais profundo respeito, por pagarem o preço das escolhas erradas de uma nação. Nosso luto será ainda maior”, encerrou.

Veja a postagem completa: