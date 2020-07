Pesquisa indica que maioria dos professores aprovam aulas on-line no Amazonas

Batalha do impeachment de Wilson Lima tem isca e tem peixe

Manaus/AM - Pesquisa realizada pelo Governo do Amazonas indica que 72% dos professores da rede pública de ensino aprovaram as aulas remotas do programa “Aula em Casa”. Em Manaus, 57% classificaram como boa e 22% como ótima. No interior, 51% apontaram que o programa é bom e 14% considerou ótimo.

A pesquisa foi feita por meio de formulários on-line e alcançou mais de oito mil profissionais da rede pública estadual de ensino em todo o Amazonas.

A pesquisa faz parte de levantamento sobre o retorno às aulas presenciais realizada pela Secretaria de Educação. A análise levou em consideração a opinião de toda a comunidade escolar. Foram ouvidos 72 mil pais e responsáveis, 7.432 professores, 504 pedagogos, 474 gestores e 2.177 administrativos. O índice de confiança da pesquisa é de 95%, com margem de erro entre 2% e 4%.