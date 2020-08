Pesquisa da Amazonastur vai avaliar expectativas de operadores

Público-alvo da pesquisa são operadores nacionais e do exterior Manaus/AM - Operadores de outros estados e países serão convidados pela Empresa Estadual de Turismo do Estado do Amazonas (Amazonastur) a participar da Pesquisa de Prospecção do Mercado Turístico do Amazonas. O questionário será compartilhado em português e inglês por e-mail e poderá ser respondido de 4 a 11 de agosto deste ano. "Com esse importante mapeamento, estaremos identificando a percepção mais clara do cenário empresarial e das mudanças que ocorrem no ambiente de negócios. Servirá também para medir a atuação da Amazonastur nas dificuldades identificadas, declarou a presidente da empresa pública", Roselene Medeiros. O link será enviado para 651 operadores nacionais e 222 operadores internacionais. O objetivo é coletar dados para conhecer as demandas e traçar estratégias dentro do plano de retomada das atividades turísticas no Amazonas, explica o assessor de Planejamento Estratégico da Amazonastur, Daniel Bernardes. A Amazonastur começou a executar o Amazone-se, plano para retomada do turismo e que envolve campanhas e obras na capital e interior do estado.

Sondagens com operadores locais

"Já realizamos uma sondagem específica com os operadores locais, e agora vamos ouvir os nacionais e internacionais para entender melhor o mercado em relação às expectativas de recuperação do setor pós-pandemia da Covid-19", destaca Daniel.

No Amazonas, com a redução dos efeitos do novo coronavírus, espaços que recebem a visitação de turistas começam a reabrir seguindo uma série de medidas para conter a covid-19.

A pesquisa com os empresários locais ocorreu durante a 2ª Sondagem da Pesquisa do Ambiente de Negócios do Turismo, e esse questionário foi disponibilizado para ser respondido entre 16 e 31 de julho deste ano.

Os resultados da 1ª e 2ª Sondagem da Pesquisa do Ambiente de Negócios do Turismo, bem como da Pesquisa de Prospecção do Mercado Turístico com Operadores Nacionais e Internacionais, serão apresentados ao trade na segunda quinzena de agosto. Para mais informações, operadores nacionais e internacionais podem enviar e-mail para negocios@amazonastur.am.gov.br.